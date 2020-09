Dnes odstartoval prodej klubových karet pro fanoušky HC VERVA

V pondělí 7. září odstartoval přednostní prodej klubových karet pro držitele permanentních vstupenek ze sezóny 2019/2020. Prodej probíhá online na webu ticketing.hcverva.cz a na pokladnách zimního stadionu.

Předprodej pro majitele permanentních vstupenek ze sezóny 2019/2020 bude probíhat od pondělí 7. září od 9:00 do neděle 13. září do 23:59 na webu ticketing.hcverva.cz . Volný prodej pak od pondělí 14. září od 9:00 do pátku 18. září do 23:59 nebo do vyprodání klubový karet.