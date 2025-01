Do drogerie chodil jak domu

Policisté z mosteckého obvodního oddělení objasnili případ odcizení zboží z obchodu, ke kterému došlo ještě před vánoci v polovině loňského prosince. Začátkem tohoto týdne předali sdělení podezření 32letému muži ze spáchání přečinu krádeže. Mostečan chtěl tehdy pravděpodobně pořídit dárky, a proto dva dny po sobě navštívil stejnou prodejnu drogerie. Tam v ani jednom případě nic nekoupil. Nákup tedy pořídil, ale za pět prstů. Poprvé v pozdních odpoledních hodinách při procházce na prodejní ploše měl uschovat do tašky několik sprchových gelů různých značek za 860 korun. Kolem pokladny se jenom mihnul a zmizel na ulici. Následující den se, zřejmě pro velký úspěch, do obchodu vrátil. Tentokrát už netroškařil. Bez zaplacení vyšel z prodejny se zbožím za 4800 korun. Jednalo se o holicí strojky a elektrický zubní kartáček. Touto nezákonnou cestou sice pořídil vánoční dárky, ale asi zapomněl na to, že se loňský leden vrátil z vězení. Tam strávil rok a čtvrt. Muže tam poslal mostecký soud, protože se v minulosti dopustil trestné činnosti. Policisté se krádeží ihned zabývali a ze získaného obrazového materiálu bylo tedy hned jasné, kdo ji má na svědomí. Recidivista má teď slušnou šanci, že se za mříže vrátí. V případě dalšího odsouzení až na tři roky.