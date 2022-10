Do litvínovské PONORKY se vrací punk’n’rollová kapela DEGRADACE

Ostravská Degradace se vrací v sobotu 29. října do litvínovského klubu Ponorka s podporou tří severočeských kapel: Punk Night už v sobotu!

Poslední říjnovou akcí v Hudebním klubu Ponorka – Litvínov bude koncert hned čtyř kapel „ze severu“. Punk Night v sobotu v litvínovském podzemním klubu nabídne vystoupení ostravské punk’n’rollové kapely DEGRADACE z Ostravy, která se do Ponorky vrací po více než čtyřech letech. O support se postará trio kapel, už ale ze severu Čech. Energická krupská kapela Aso – Naga , skoro místní a akci pořádající NOTHING TO ME a tepličtí veteráni The Peacemakers