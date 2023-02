Legendární DRUPI se vrátí v listopadu do Mostu, do Nového Obzoru Music Arena Most . Vzhledem k tomu, že minulý koncert byl poznamenán covidem, letos se to organizátor koncertu chystá návštěvníkům vynahradit. Bude párty se vším všudy – super muzika, skvělá zábava, autogramiáda i focení.