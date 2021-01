Do očkování proti COVID-19 jsou v Ústeckém kraji připraveni zapojit se společně s Krajskou zdravotní i praktici

Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s., (KZ) jsou připraveni zapojit se do procesu očkování proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 také praktičtí lékaři Ústeckého kraje. Dohodl se na tom generální ředitel společnosti KZ Aleš Chodacki a předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR Ústeckého kraje Roman Houska. Tuto aktivitu vítá také vedení kraje.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince 2020. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.

Vedení KZ vnímá očkování jako prioritu v rámci zvládnutí současné epidemie. Vše je závislé na pravidelných dodávkách vakcín od výrobce a posléze od výrobců. „Právě stabilita v dodávkách je jednou z absolutně nejklíčovějších věcí v celém očkovacím procesu,“ říká Aleš Chodacki, generální ředitel KZ. Aktuálně se počítá s pravidelným týdenním režimem. Do konce ledna by měl Ústecký kraj obdržet souhrnně 1950 lahviček této vakcíny. Ta je dodávána do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je v kraji jediným centrem pro dodávky vakcíny.

Dalším zásadním bodem v souvislosti s očkováním je funkční registrační systém pro veřejnost, který nyní chystá Ministerstvo zdravotnictví. A právě zde vidí problém i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). „Je to tam nastavené jinak, než si představujeme. Vadí nám to, že centrální systém nám má nastavovat, jak my budeme očkovat, bez ohledu na to, jak jsme na to připraveni, jak jsme vybaveni vakcínami, jak jsme vybaveni personálem, jak jsme vybaveni technicky,“ vysvětluje hejtman s tím, že připomínky ministerstvu budou zaslané do pátku.

V souvislosti s očkováním veřejnosti je nutné zajistit dostatečné kapacity, a to co do počtu očkovacích míst i co do personálního zajištění. Je nutné zdůraznit, že jednotlivé nemocnice Krajské zdravotní jsou zařízení, která poskytují akutní péči a při současné situaci je tlak na všechny zdravotníky již tak enormní. Společnost proto oslovila se žádostí o spolupráci praktické lékaře. „Vítáme jednoznačně postoj našich kolegů z řad praktických lékařů, kdy většina je připravena zapojit se do očkování proti COVID-19. Nebudeme nikomu zastírat, že i naše kapacity jsou prostě zcela logicky omezené,“ osvětluje postoj KZ její generální ředitel Aleš Chodacki.

Jeho slova potvrzuje předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR Roman Houska: „Mohu, myslím, deklarovat, že naprostá většina praktických lékařů z Ústeckého kraje je připravena očkovat své pacienty při zajištění plynulých dodávek vakcín a ostatního nezbytného materiálu do našich ordinací.“ Spojení sil při očkování vítá také vedení Ústeckého kraje, které počítá i s tím, že by do hůře přístupných míst regionu vyjížděly mobilní očkovací týmy.