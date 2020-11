Do trafiky hodil kus betonu a z ní ukradl tabák

V časně ranních hodinách se měl dle policie vloupat do prodejny trafiky v centru Mostu 32letý muž. I když bylo zamčeno, poradil si. Sebral ze země kus betonu z místa, kde probíhaly nějaké stavební práce a tím rozbil vstupní dveře. Následně vběhl do prodejny a za pultem měl odcizit několik balení s tabákem a desítky krabiček s cigaretami. Poté z prodejny utekl. Kriminalisté provedeným šetřením na místě a také díky osobní a místní znalosti do týdne věděli, kdo má vloupání a krádež tabáku na svědomí a muže zadrželi. Jak se ukázalo, Mostečan se loni vrátil z vězení a letos do něj měl znovu nastoupit. Policie Mostačana obvinila z přečinu krádeže, za který mu hrozí v případě uznání viny až tři roky vězení. Lup v hodnotě 30 tisíc korun nebyl zajištěn. Obviněný se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody.