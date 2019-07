Dopravci se sešli nad novými jízdními řády

V Ústeckém kraji proběhlo historicky první jednání, na kterém se na jednom místě setkali všichni železniční dopravci vybraní pro nové smluvní období, aby spolupracovali na přípravě jízdního řádu pro rok 2020. U jednoho stolu tak zasedli pracovníci odboru dopravy krajského úřadu se zástupci Českých drah, RegioJetu, společností AŽD Praha, GW Train Regio a Die Länderbahn. Nechyběl ani náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Ústecký kraj má s působením více dopravců na kolejích zkušenosti z minulých let díky turistickým linkám provozovaným historickými vozidly. Od prosince tohoto roku vyjede na koleje větší množství dopravců i na linky každodenní dopravy. „Integrovaný tarif Dopravy Ústeckého kraje umí cestujícího odbavit a přepravit napříč krajem bez ohledu na dopravce a bez ohledu na to, zda se jedná o vlak, autobus nebo loď. Cestující jsou zvyklí koupit si jednu jízdenku a očekávají svezení až do svého cíle. Proto musíme spolupracovat na tom, aby v provozu železnice fungovaly například návaznosti a čekání na přípoje,“ řekl dopravcům v úvodu náměstek Komínek.

K tomu by měl pomoci připravovaný centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje, důležitá ale je především spolupráce mezi dopravci na železnici pro zachování spojení. Pro objednatele – Ústecký kraj je důležitá spokojenost cestujícího na celé jeho cestě v rámci Dopravy Ústeckého kraje, s libovolným dopravcem, ať už vlakem, autobusem, nebo MHD.

Jednání se týkalo sladění objednaného jízdního řádu všech linek mezi sebou a řešila se kontrola a korekce časových poloh před oficiálním projednáním jízdního řádu se SŽDC. Nový jízdní řád obsahuje několik pozitivních změn, jako bude posílení provozu na některých linkách, zavedení pravidelného provozu na trati zvané Švestková dráha s modernizovanými vozidly a atraktivním jízdním řádem, nebo například zrychlení spojení po modernizované trati Lovosice – Louny. Kromě nových smluv nových dopravců přinese rok 2020 bohužel i negativa – obecně je plánováno hodně výlukové činnosti, je stále těžší udržet jízdní řád s návaznostmi tak, jak jsou na něj cestující v našem kraji zvyklí.