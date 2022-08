Dopravní podnik upozorňuje na víkendové výluky tramvaje číslo 2

Z důvodu opravy tramvajové trati mezi zastávkami Most – Severografia a Most – Velebudická bude o víkendy 20. a 21. srpna a 27. a 28. srpna probíhat výluka tramvajového provozu linky číslo 2 v úseku Dopravní podnik – Velebudická.

V úseku (Most, Dopravní podnik – Most, Velebudická) bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ve zbytku trasy linky číslo 2 Most, nádraží – Most, Dopravní podnik budou jezdit tramvaje dle stávajících jízdních řádů v plném rozsahu.