Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s., zahájí investiční akci Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov. V souvislosti s tím od 1. dubna 2021 začíná velká výluka v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, Chemopetrol. Přeprava cestujících je zajištěna náhradní autobusovou dopravou. V Záluží cestující přestoupí na tramvaj do Mostu a z opačného směru na autobusy do Litvínova.