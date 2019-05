Dvojice u oprámu střílela jen tak pro zábavu

Litvínovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a nebezpečného vyhrožování 31letému muži z Benešovska a 40leté Mostečance z přečinu výtržnictví. Muž měl na jednom rybníku u Litvínova tento měsíc kolem 19. hodiny vystřelit opakovaně z plynové pistole do vzduchu. Následně zbraň předal své přítelkyni, která měla střílet též několikrát směrem do vody. U vodní plochy byli další lidé, kteří dvojici upozornili, aby se střílením přestali. Podezřelý jim na to měl odpovědět vulgarismy a výhrůžkou násilí. Poté dvojice odešla a ještě několikrát vystřelila. Na místo byla přivolána policie. Přítomné osoby měly obavy o svůj život a netušily, z jakého důvodu dvojice střílí a jakou má zbraň. Hlídka dvojici zanedlouho vypátrala, zbraň zajistila a oba převezla na policejní oddělení.