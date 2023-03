Energii do sportu dal dětem už potřetí Sev.en Hockey Cup

Mladí hokejisté Kladna, Pardubic, Zlína a Litvínova v kategorii šestých tříd odehráli závěrečný turnaj Sev.en Hockey Cupu, který hostil kladenský ČEZ stadion. Myšlenka turnaje čtyř mládežnických klubů vznikla v roce 2019 především proto, aby si děti udržely radost ze sportu.

Myšlenka podpořit sportující děti a natrvalo jim vštípit lásku k pohybu a sportu stála u zrodu Sev.en Hockey Cupu, soutěže pro mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí skupina Sev.en, konkrétně HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. „Podporovat děti při sportu nám dává smysl. A pokud je to navíc spojené se zábavou, jakou tento turnaj, je to ideální. Ve všech regionech, kde naše skupina působí, podporujeme především volnočasové aktivity mládeže,“ uvedl prezident a CEO skupiny Luboš Pavlas. Letošní ročník patřil sportovcům ze šestých tříd. První ročník odehráli starší žáci, ten loňský naopak ti nejmladší. „Cílem turnaje je dát dohromady kluky, aby se poznali, aby mohli spolu hrát, získávali zkušenosti, poznávali jiná místa a rozhodně měli radost hokeje,“ doplnil generální ředitel Teplárny Kladno Stanislav Klanduch. Letošní ročník turnaje pro mladé hokejisty byl stále ještě určen výhradně pro hokejové kluby, které skupina Sev.en podporuje. V příštích letech by se ale mohl stát tradiční sportovní akcí a rozšířit se i o účastníky nejen z České republiky. „Chystáme turnaj, na který chceme pozvat i kluby ze zahraničí. Stále by to byl Sev.en Hockey Cup, jen ke čtyřem klubům, které ho hrají dnes, přibydou další. O turnaje pro mládežnické kategorie je veliký zájem a díky štědré podpoře skupiny Sev.en si můžeme dovolit pro děti tyto akce pořádat,“ říká předseda HC Litvínov Kamil Havelka.

Celý letošní ročník Sev.en Hockey Cupu ovládlo HC Dynamo Pardubice. Během všech čtyř turnajů, které pokaždé hostil jiný tým, dokázaly Pardubice získat 33 bodů a díky tomu zvedly skleněný putovní pohár nad hlavy. „Myslím si, že turnaj měl velice dobrou úroveň, je tady spousta šikovných hráčů. Záleží jenom na nich, jak daleko to dotáhnou. Mají všechno ve svých rukách. Podmínky jsou všude stejné a řekl bych, že velice dobré v porovnání tím, jaké jsme měli dřív my,“ uvedl Jaromír Jágr, hrající majitel klubu Rytíři Kladno. Letošní vítěz slavil i vloni, kdy se hrálo ve dvou kategoriích (ročníky 2012 a 2013) a oběma kralovaly právě Pardubice. Na celkovém druhém místě se letos umístil Zlín se ziskem 28 bodů, třetí bylo Kladno s 24 body a čtvrtý Litvínov se 22 body. Partnerem HC Rytíři Kladno je Teplárna Kladno. HC Litvínov podporují Vršanská uhelná a Severní energetická. HC Dynamo Pardubice podporuje Elektrárna Chvaletice a zlínské Berany Teplárna Zlín.

Klubové poháry, ale i individuální ocenění, předávali na závěrečném turnaji na ČEZ stadionu v Kladně Stanislav Klanduch, generální ředitel Teplárny Kladno a Jaromír Jágr, hrající majitel Rytířů Kladno.