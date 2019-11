EXPERIMENT: skoncuje město s ulicí hrůzy v centru Mostu?

Že se ze samotného centra Mostu stává díky svéráznému způsobu života svérázných spoluobčanů vyloučená lokalita, není žádné tajemství. Že už toho mají slušní lidé i politici na radnici plné zuby, se ví jakbysmet. Výbor pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů, který uvedli nedávno do života mostečtí zastupitelé, chystá EXPERIMENT. Když se podaří, z hororové oblasti M.G. Dobnera se opět stane místo pro normální žití.

Právě jednu z nejhorších ulic v centru města, která se za posledních pár let změnila doslova v ghetto, si vybral zmíněný výbor pro svůj experiment. Lokalita, kde už pro slušné lidi není místo k žití, hodlá opět vrátit do jeho původní podoby. Předseda nově ustanoveného výboru a současně mostecký radní Jiří Nedvěd k experimentu říká: „Připravili jsme několik zákonných opatření, která bychom chtěli otestovat v menším měřítku právě na Dobnerovce, která je v centru města a situace je zde alarmující. Chceme zjistit, zda opatření zabírají, mají smysl, a zda v nich budeme pokračovat i v dalších lokalitách,“ vysvětlil Jiří Nedvěd.

V praxi bude experiment vypadat tak, že členové výboru s úřadem práce zkontrolují všechny byty ve věžácích v Dobnerovce, kde se pobírají dávky. Prověří, zda příjemci dávky využívají účelně či je nepobírají neoprávněně. „Pokud přijdeme na nepravost, dávky budou okamžitě odebrány,“ říká Jiří Nedvěd. Ruku v ruce s prověrkou dávek půjde kontrola školní docházky a řešení záškoláctví. „Tuto oblast si vzali za své zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu, kteří pracují na konkrétních opatřeních,“ vysvětluje. Zřejmě nejnepříjemnější opatření čeká dlouhodobě nezaměstnané, kteří žijí spoustu let jen z podpory sociálních dávek. „Pro všechny dlouhodobě nezaměstnané vytvoříme v rámci technických služeb tak zvaná neodmítnutelná pracovní místa. Pokud nezaměstnaný práci odmítne, bude striktně vyřazen z úřadu práce,“ dodává Jiří Nedvěd.

Na opatřeních, která mají v Dobnerově ulici nastolit řád a vrátit pořádek, se v těchto dnech ještě intenzivně pracuje. Aby se mohla opatření uvést „do života“, musí je schválit mostečtí zastupitelé. „Materiál budeme předkládat do prosincového zastupitelstva. Byli bychom rádi – a lidé jistě také – aby se s jejich uvedením do praxe začalo co nejdříve,“ dodává Jiří Nedvěd.

Téměř každodenní kolorit života v ulici Dobnera. Výjimkou není házení odpadu z balkonů a oken.