Festup návštěvníkům nabídl inspirativní příběhy podnikatelů z kraje i workshopy

V prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje proběhl již sedmý ročník festivalu startupů Festup. Festival návštěvníkům nabídl inspirativní příběhy podnikatelů z kraje, interaktivní workshopy, bezplatné konzultace s experty z různých oblastí a atraktivní doprovodný program.

Festival sklidil obrovský úspěch. Zúčastnili se jej nejen začínající podnikatelé a mladí nadšenci do podnikání, ale i více než sto žáků regionálních škol. Akci přišli osobně podpořit také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a rektor ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej.

„Festup je hlavně pro mladou generaci a její budoucnost. Nabízí nový pohled na podnikatelskou i inovační oblast a motivuje mladé lidi k realizaci vlastních snů a přání. Chceme, aby nám absolventi škol zůstávali v kraji, protože náš region jim má co nabídnout. Věřím, že Festup je jednou z možností, jak toho docílit,“ uvedl při slavnostním zahájení hejtman Jan Schiller.

Návštěvníci Festupu si mohli poslechnout příběhy čtyř lidí, kteří se rozhodli vzít život do vlastních rukou a dělat, co je baví. V rámci bohatého programu byly připraveny workshopy či konzultace s odborníky z různých oblastí. Přítomní mohli také nahlédnout do mobilní behaviorální laboratoře FSE UJEP, vyzkoušet si veslařský simulátor od startupu Rowingo nebo se stát hostem skutečného podcastového studia. Stejně jako v minulých letech i letos návštěvníky vítala humanoidní robotka Rubby.