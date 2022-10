Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň oslavila 70+1 let

Střední škola v Kadani byla založena v roce 1951. Oslavy kulatého jubilea vloni překazila covidová epidemie, proto škola své jubileum slaví s dovětkem plus jedna.

Škola se řadí mezi nejlepší technické školy v našem regionu a chlubí se například spoluprací s Českým vysokým učením technickým v Praze. Pogratulovat dorazili i zástupci Ústeckého kraje, který je zřizovatelem školy.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller zdůraznil význam technických oborů v dnešní době digitalizace a transformace a přislíbil podporu škole v jejím dalším úspěšném rozvoji: „Školu tvoří především její žáci a pedagogický sbor v čele s panem ředitelem. Vy všichni utváříte společně její současnou prestiž a zejména její budoucnost. Proto vám všem, panu řediteli, pedagogům i současným žákům přeji, aby vaše škola při nakročení do osmé desítky zůstala tou pomyslnou výkladní skříní našeho regionálního školství,“ popřál k výročí 70 plus 1 let škole hejtman Schiller.

Program oslav jubilea byl slavnostně zahájen v aule školy, kde následovala prezentace projektu úspěšného týmu žáků, kteří zvítězili v roce 2021 v krajské soutěži „Dobrá škola – moderní škola 4.0“. Následně byly předány Ceny absolventů nejlepším žákům školy a zbytek dne se stal dnem otevřených dveří, kdy si zájemci mohli prohlédnout budovu školy, historická tabla a práce žáků. Součástí oslav bylo také neformální setkání současných i bývalých pedagogů a žáků.