FK Baník Most Souš zve na víkendový mezinárodní turnaj Albim Cup

Most bude víkendovým centrem evropského mezinárodního turnaje Albim Cup, představí se týmy z Austrálie, tahákem bude jistě Hertha BSC Berlín nebo souboj Sparty Praha a Viktorie Plzeň.

.O víkendu 24.9. – 25.9.2022 proběhne v Mostě mezinárodní turnaj Albim Cup, kterého se zúčastní mostecká U17, soupeři hráčům budou špičkové týmy z Česka, Německa a Austrálie. Zajímavé porovnání přinesou australské týmy Manly United a Academy Perth. Most pořadatelstvím turnaje Albim Cup přebírá štafetu od FK Ústí nad Labem, které tyto turnaje dlouhodobě připravovalo v úzké spolupráci s České-Německou fotbalovou školou Geralda Prella.

„Nesmírně si vážíme možnosti konfrontace s nejlepšími evropskými celky, která se nabízí pro naše kluky mladšího dorostu. Také jsme rádi, že se nám podařilo získat pořadatelství turnaje do Mostu, neboť mostecká sportoviště jsou pro tyto a podobné příležitosti velmi vhodná. Větší mezinárodní turnaj mládeže bychom do Mostu moc rádi přivedli stabilně a možná se již od letoška pokusíme o vytvoření nové tradice. Proto bychom si přáli a splnění funkčnosti mosteckých fotbalových areálů a aby se klubům u nás líbilo včetně ubytování a servisu okolo celého turnaje. Letošní ročník Albim Cupu svede do soubojů šestici týmů, mezi které patří Hertha BSC Berlín, AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, australské kluby Manly United a Perth Academy. Turnaje kategorie U16 se bude pochopitelně účastnit i domácí Baník Most-Souš se svým mladším dorostem. Týmy se utkají v průběhu dvou dnů systémem každý s každým,“ zní z vedení FK Baník Most Souš.

Australské týmy cestují do České republiky již potřetí. V předchozích dvou ročnících v Ústí nad Labem se umisťovaly ve středních patrech konečného umístění. Manly United je klub ze severní části největšího australského města Sydney. Jeho A-mužstvo se účastní australské 2. ligy. Druhý australský klub Perth Academy, jak už název napovídá, je naopak ze západního pobřeží, a čtvrtého největšího australského města Perth. Klub je napojen na místní střední školu a univerzitu. Propojení škol a mládežnických klubů je běžná praxe mimoevropské fotbalové přípravy, kde základní přípravu mladých hráčů a mládeže celkově zajišťuje primárně školy a jejich campusy.

Albim Cup 2022 Most

sobota-neděle 24.9./25.9.2022

hraje se v areálech na FSJM a na Souši

Zápasy 1x 40 minut

Rozpis zápasů

Sobota 24.9.2022

14:00 Sparta Praha – Manly United(Stadium FSJM)

14:00 Academy Perth – Baník Most-Souš (Areal Souš)

15:00 Hertha BSC Berlín – Sparta Praha (Stadium FSJM)

15:00 Viktoria Plzeň – Academy Perth (Areal Souš)

16:00 Manly United – Hertha BSC Berlín (Stadium FSJM)

16:00 Baník Most-Souš – Viktoria Plzeň (Areal Souš)

17:00 Academy Perth – Manly United (Stadium FSJM)

17:00 Sparta Praha – Viktoria Plzeň Areal (Souš)