Fotografie mostecké uhelné pánve se dočkaly digitalizace

Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy, Palivový kombinát Ústí a Severočeské doly spojily síly pro jeden projekt. Společně podpořily digitalizaci fotoarchivu Stanislava Štýse, který fotil změny hornické krajiny od roku 1952 do dnes. Digitální archiv budou všechny společnosti používat pro propagaci, zároveň vznikne unikátní podklad pro virtuální mapu mostecké uhelné pánve.

Na digitalizaci fotografií se podílí pracovníci Okresní hospodářské komory Most a Oblastního muzea Most. Do konce roku 2021 chtějí takto zpracovat 35 tisíc fotografií Stanislava Štýse. Ten k fotografiím sám připojuje vlastní autorský komentář. Na snímcích je zmapován postup těžby uhlí na Mostecku i následné rekultivace. Přeměny krajiny tak, jak se na ní podílel člověk. „V budoucnu bude možné využít zdigitalizované materiály pro vytvoření naprosto unikátní mnohovrstvé mapy mostecké uhelné pánve a jejího vývoje za posledních téměř 70 let, kterou budou moci využívat odborníci řady specializací. Vzniká nejkompletnější soubor fotografií jednoho území. Nezůstane ale jen u fotografií, zpracujeme je i do filmu, který bude využit i k badatelským účelům,“ uvedl ředitel mosteckého muzea Michal Soukup. V mosteckém muzeu se fotografie a podklady z práce Stanislava Štýse soustředily. Na dokončení práce zbývají ještě dva roky. Za tuto dobu musí být zdigitalizováno ještě 12 tisíc fotografií.