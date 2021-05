HC Verva Litvínov posiluje útočné řady, Sukeľ, Kudrna a Straka podepsali víceleté smlouvy

V sobotu 1. května se otevřel přestupový trh s hráči na novou sezónu. Vedení klubu se povedlo přivést tři posily do útoku. Na severu Čech podepsali víceleté smlouvy útočníci Matúš Sukeľ, Andrej Kudrna a Petr Straka.

„Jsme rádi, že jsme se dohodli na víceletých smlouvách. Jsou to hráči, kteří umí hrát výborně do obrany i do útoku. Očekáváme od nich, že přispějí ke zvýšení produktivity týmu. Myslím si, že to jsou hráči, kteří splňují naše požadavky,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Verva pokračuje s obměnou svého kádru. Do města na úpatí Krušných hor míří trojice noviců, kteří budou v severočeském klubu působit v nové sezóně. Prvním z nováčků v litvínovských barvách je Matúš Sukeľ. Pětadvacetiletý útočník je od mládežnických let pravidelným reprezentantem Slovenska. V roce 2015 vybojoval společně s Denisem Godlou senzační bronz na MSU20. Rodák z Liptovského Mikuláše se výrazněji v seniorském hokeji prosadil ve svém rodném městě, kde se vypracoval v klíčového hráče svého týmu. Zahrál si také pět zápasů v KHL za Slovan Bratislava. V sezóně 2017/2018 ho neminula účast na Olympijských hrách v Jižní Koreji. Poslední dvě sezóny strávil ve Spartě, kde si ve 104 utkáních připsal 35 kanadských bodů za 18 gólů a 17 asistencí. „Matúš hrál na Spartě většinou defenzivní roli. Nastupoval na oslabení a do přesilových her moc prostoru nedostával. Přestože hrál ve třetí a čtvrté formaci, tak měl velmi slušný bodový příjem. Je to zodpovědný hráč, který se hodně zlepšil v defenzivních činnostech,“ říká hlavní trenér Litvínova Vladimír Országh.

Andrej Kudrna je rodákem z Nových Zámků. Juniorská léta ale strávil ve Slovanu Bratislava a poté zamířil do kanadsko-americké WHL, kde se mu bodově velmi dařilo. Následoval návrat zpět na Slovensko, kde se z extraligy přesunul do KHL. V týmu Slovanu Bratislava odehrál tři sezóny, kde pendloval mezi KHL a slovenskou nejvyšší soutěží. Od ročníku 2015/2016 působil v pražské Spartě. Společně se svým spoluhráčem Matúšem Sukeľem devětadvacetiletý útočník také reprezentoval svoji zemi na Olympijských hrách v Pchjongčchangu. Za národní tým Slovenska si zahrál i na dvou světových šampionátech. V Tipsport extralize zatím nastoupil do 290 zápasů s bilancí 68 gólů a 68 asistencí. „Je to zkušený hráč, který hrál na Spartě šest sezón, což o něčem také svědčí. Každou sezónu se dostal přes hranici deseti a více gólů. Nehrál v top lajnách, protože byla ve Spartě obrovská konkurence. My od něj očekáváme i přínos směrem dopředu, kde by nám měl vyplnit gólovou mezeru, kterou jsme měli v loňské sezóně,“ hodnotí trenér Országh.

Posledním z útočníků je Petr Straka, který je odchovancem plzeňského hokeje. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a zahrál si na MSU18 i dvou MSU20. V sezóně 2009/2010 se vydal do kanadské QMJHL za svým snem. V roce 2010 byl draftován ve druhém kole týmem Columbus Blues Jackets, ale z farmy Columbusu byl vyměněn do Philadelphie Flyers. Slavnou NHL si zahrál za Flyers ve třech zápasech, ve kterých si připsal dvě asistence. Poté byl poslán na farmu a do NHL se už nevrátil. V ročníku 2017/2018 se vrátil do Plzně. Na závěr sezóny byl za Tomáše Kubalíka půjčen do Jihlavy, se kterou bojoval o záchranu v nejvyšší soutěži. Další tři sezóny se stal důležitým členem plzeňské Škodovky a pomohl jí k bronzovému umístění. V extralize nastoupil ve čtyřech sezónách do 230 zápasů, ve kterých si připsal 101 kanadských bodů (46+55). Střelecky nejlepší ročník prožil v minulém ročníku, kdy za Plzeň nasázel do branek soupeřů 13 gólů.„Je to hráč, který má už něco odehrané. Očekáváme od něj jistou zarputilost. Má výbornou hru směrem dozadu, ale i velký potenciál směrem do ofenzivy. To potvrdil v minulé sezóně v Plzni, i přes to, že nebyl příliš vytěžovaný v přesilovkových for macích, dokázal vstřelit třináct gólů a my věříme, že na své výkony naváže i v Litvínově,“ říká na závěr hlavní trenér Vervy.