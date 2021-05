Ústecký kraj nesouhlasí s návrhem Zákona o dostupném bydlení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém posledním zasedání vyjádřilo nesouhlas s návrhem Zákona o dostupném bydlení v takové podobě, v jaké jej obdržel v rámci meziresortního připomínkového řízení. Krajského zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas svým usnesením. Bližší komentář k tomu poskytl náměstek hejtmana s gescí pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek:

„Ústecký kraj dostal možnost vyjádřit se k poslaneckému návrhu Zákona o dostupném bydlení, který připravila skupina poslanců ČSSD. Návrh je bohužel šit horkou jehlou s řadou nedostatků, které přinesou při případném schválení Parlamentem ČR řadu problémů našim městům a obcím.

Kromě toho, že návrh je plný procesních nedostatků, je z návrhu zákona například zřejmé, že obce budou mít možnost, nikoliv povinnost, „zabezpečovat“ sociální bydlení. Zde pak hrozí další možná migrace sociálně slabých obyvatel do obcí, které aktivně přistupují k zajišťování sociálního bydlení.

Se Zákonem o dostupném bydlení se musí ruku v ruce změnit i legislativa k příspěvku na bydlení, což tento návrh neřeší vůbec. Předložený návrh působí dojmem, jako by na poslední chvíli chtěli poslanci stihnout to, na čem měli pracovat po celé čtyři roky. Problematiku tzv. sociálního bydlení je třeba řešit zvláštním zákonem, a hlavně je třeba jej řešit rychle, ve spolupráci s obcemi a krajskou samosprávou, na které v tomto případě poslanci zapomněli. Jinak by nemohl vzniknout takto nepovedený návrh.

Promarnily se další čtyři roky, kdy mohl vzniknout kvalitní Zákon o sociálním bydlení ve spojení se Zákonem o příspěvcích na bydlení a pomoci tak našemu těžce zkoušenému kraji s řešením migrace a soužití sociálně slabých občanů v našich městech. Připravený Zákon o příspěvcích na bydlení, který zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s městy našeho kraje, leží již déle než rok v šuplíku. A nový Zákon o sociálním bydlení ještě nemá ani plenky.

To je tristní výsledek na závěr dalšího volebního období Poslanecké sněmovny. Ústecký kraj bude společně s obcemi regionu prosazovat přípravu a uvedení do praxe těchto zákonů v nejbližších letech. Doufáme, že nám nově zvolení poslanci po podzimních volbách budou naslouchat.“