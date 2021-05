Zápis do mateřských škol začíná už v pondělí

Zápis do mateřských škol v Litvínově se koná v termínu od 3. května do 14. května 2021. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Veškeré potřebné informace mají jednotlivé školy zveřejněny na svých webových stránkách, včetně možnosti stažení PŘIHLÁŠKY A DALŠÍCH POTŘEBNÝCH PŘÍLOH.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Vyplněnou přihlášku, včetně dalších příloh, je možné předložit ve stanoveném termínu od 3. 5. až 14. 5. 2021 uvedenými způsoby:

datovou schránkou

e-mailem s elektronickým podpisem

zasláním přihlášky poštou

osobně ve středu 5. 5. a čtvrtek 6. 5. 2021od 8.00 do 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu

Nejvhodnější způsob, který doporučujeme, je vhodit potřebné dokumenty do schránky MŠ, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS.

Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 21. 5. 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu.

Mateřské školy v Litvínově:

Ladova 1676, Litvínov, www.3zs.cz

Gorkého 1614, Litvínov, www.pohodovems.cz

Bezručova 1712, Litvínov, www.pohodovems.cz

Tylova 2085, Litvínov, www.zsruska.cz