Silnice na Klíny je uzavřená

V důsledku sanace svahů budou na silnici č. II/271 z Litvínova na Klíny (nad hasičárnou) a v úseku Rašov v termínu od 6. 4. 2021 do 30. 9. 2021 probíhat částečné a úplné uzavírky.

Od 19. 4. 2021 do 16. 5.2021 bude z důvodu vrtání a stavby pilotu opěrné římsy úplně uzavřena. Objížďka povede přes Křížatky po silnici č. II/271, místní komunikaci Podkrušnohorská, silnici č. III/0133 Podkrušnohorská, silnici Křížatecká č. III/2543 na Křížatky a Mníšek, dále po silnici č. II/271 na Klíny a Horní Ves a zpět.

Pro autobusovou dopravu bude platit:

na lince 572523 z Litvínova do Českého Jiřetína a zpět budou jezdit všechny spoje (mimo 105, 107 a 102, viz níže) po své trase až do zastávky Litvínov – Krušnohor, dále pak po objízdné trase přes Horní Jiřetín, Novou Ves v Horách a Mníšek až do zastávky Klíny – rozcestí Mníšek, a dále již po své trase až do Českého Jiřetína.

Objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky Litvínov – Písečná, Litvínov – Horní Ves, Klíny – Rašov, Klíny – Sedlo, Klíny – hostinec a Klíny – obecní úřad budou po dobu uzavírky zrušeny bez náhrady.

Spoje 105, 107 a 102 obslouží obec Klíny:

spoj č. 105 Litvínov – Český Jiřetín odjezd v 13.05 hod.

spoj č. 107 Litvínov – Český Jiřetín odjezd v 15.05 hod.

spoj č. 102 Český Jiřetín – Litvínov odjezd v 06.42 hod.

Uvedené spoje budou jezdit z Litvínova po své trase až do zastávky Litvínov – Krušnohor, dále po objízdné trase přes Horní Jiřetín, Novou Ves v Horách a Mníšek až do zastávky Klíny – Sedlo. Tam se autobus otočí a pojede již po své trase Klíny – hostinec, Klíny – obecní úřad, Klíny – rozcestí Mníšek až do Českého Jiřetína.

Objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky Litvínov – Písečná, Litvínov – Horní Ves, Klíny – Rašov budou po dobu uzavírky zrušeny bez náhrady.

Od 17. 5. 2021 do 30. 9. 2021 zde bude probíhat výstavba betonové římsy, svodidel a dláždění a trasa bude opět pouze částečně uzavřena (západní jízdní pruh), průjezd bude řízen semaforem.

V termínu od 6. 4. 2021 do 18. 4. 2021 bude v úseku Rašov probíhat čištění odvodňovacího příkopu a trasa bude částečně uzavřena (západní jízdní pruh), průjezd bude řízen semaforem.

Od 19. 4. 2021 do 30. 9. 2021 zde bude probíhat výstavba opěrné gabionové zdi a trasa bude opět pouze částečně uzavřena (východní jízdní pruh), průjezd bude řízen semaforem.