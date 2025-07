Místo výdělku přišla o peníze

Litvínovští policisté se od konce prvního červencového týdne zabývali krádeží peněz a mobilního telefonu, po které zůstala žena uvězněná ve svém bytě. Vše začalo, když v nočních hodinách poškozená venčila psa a potkala muže, kterého už z minulosti znala. Společně se domluvili na jistých službách za úplatu a odešli k ženě domů. Hostitelka naplnila svůj smluvní závazek, po kterém se odebrala do koupelny. Tady už podle zvuků z chodby něco nehrálo. Než stačila žena koupelnu opustit, dotyčný návštěvník se z bytu vypařil. Z obývacího pokoje zmizely ze stolu 2 tisíce korun a u postele zůstala prázdná nabíječka mobilního telefonu. Poškozená také neúspěšně hledala klíče od vstupních dveří, které byly uzamčené. Žena se je snažila otevřít násilím. Hluk ovšem probudil jednoho ze sousedů. Ten uvězněnou ženu vysvobodil, protože na její žádost uzamčené dveře vykopl. Před domem pak celý příběh vyprávěla městským strážníkům, kteří podle získaného popisu vytipovali podezřelého. Na toho následující den narazili a převezli ho na obvodní oddělení Litvínov k výslechu. Tam si 27letý muž z Mostu převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a omezování osobní svobody. Šetřením vyšlo najevo, že to není poprvé, co má Mostečan problémy se zákonem. Za majetkovou trestnou činnost byl už Okresním soudem v Mostě potrestán. Peníze prý utratil za běžné věci. Odcizený telefon údajně prodal náhodné osobě na ulici. V případě uznání viny hrozí podezřelému až tříletý pobyt za mřížemi.