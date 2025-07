Mladí vandalové museli po sobě nepořádek uklidit

Obsluha kamerového systému Městské policie Litvínov si všimla ve Fajli dvou mladíků, kteří převrátili mobilní toaletu a zelený kontejner na sklo plný lahví. Pak nasedli na kola a odjeli. Mladíky obsluha kamerového systému sledovala při jejich jízdě až ke Kauflandu, kde je dostihla hlídka strážníků. Mladí vandalové se k řinu přiznali, s hlídkou se přesunuli zpět do Fajle, kde dali vše do pořádku. Převezeni následně byli na služebnu Městské policie Litvínov, kde jim přítomná preventistka vysvětlila, jaké následky by mělo jejich počínání, pokud by způsobili škodu. Oba mladíky pak strážníci předali zákonným zástupcům.