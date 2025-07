U radarů v Litvínově se nachytalo za měsíc deset tisíc řidičů

V Litvínově už měsíc fungují stacionární rady u jazykové školy a u školy v Hamru. Přestože se o novém bezpečnostním opatření dlouho mluvilo a město předem na zprovoznění radarů upozorňovalo, řidiči dál jezdí jak zběsilí. „Nejde v žádném případě o to, aby město vybralo jakkoliv specifikovanou částku, nebo aby se radary vyplatily, zaplatily. Vždy šlo především o to, aby řidiči na místech, kde je zvýšený pohyb dětí a veřejnosti jezdili bezpečně, dali nohu z plynu a respektovali přikázanou rychlost. Že to zejména u škol vždy neplatí, dokazuje počet přestupků. Za jediný měsíc překročilo povolenou rychlost deset tisíc řidičů. Rekordmanem ve smutné statistice je řidič, který kolem školy jel rychlostí neuvěřitelných 118 km/h. Věřím, že se po prvních týdnech zejména místní řidiči ukázní a počet přestupků zásadně poklesne,“ konstatoval velitel Městské policie Litvínov Martin Klika. Během letních prázdnin platí u škol povolená rychlost 50km/h. I tu ale hlídá radar, a i tu jsou řidiči schopni a ochotni překročit.