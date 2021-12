HC VERVA LITVÍNOV vyzve v neděli LIBEREC

V neděli je na programu domácí utkání HC VERVA LITVÍNOV proti Liberci. První dva vzájemné zápasy této sezóny vyhrál pokaždé domácí tým. Přijďte litvínovské hokejisty podpořit podpořit, ať to i tentokrát dopadne stejně!

Informace k předprodeji vstupenek najdete na našem webu: https://www.hcverva.cz/clanek.asp…

Kapacita je snížena na 1000 osob. Otevřené jsou pouze sektory na sezení. Vstup na stadion bude umožněn plně očkovaným fanouškům, fanouškům po první dávce očkování s negativním PCR testem a těm, kteří onemocněním prošli v uplynulých 180 dnech. Děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí, mládež od 13 do 18 let nemusí mít očkování, může se prokázat negativním PCR testem nebo potvrzením o prodělání nemoci.

Otevřeny budou pouze vchody A a B. Na utkání přijďte v dostatečném předstihu