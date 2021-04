Hejbnout Mostem můžete do konce dubna

Máme dva miliony, vy zase nápady, hlásá město a vyzývá občany k zapojení do participativního rozpočtu s názvem Hejbni Mostem. Ještě pár dnů mají občané možnost navrhovat městu projekty, návrhy a nápady na zlepšení města. Termín podávání návrhů letošního, v pořadí druhého ročníku participativního rozpočtu totiž vyprší 30. dubna.

Projekty mohli lidé začít podávat od druhé poloviny února. K datu 15. dubna jich magistrát registruje prozatím desítku. S dalšími návrhy nyní koordinátorka participativního rozpočtu Jitka Hejduková lidem pomáhá. „Nejčastějším problémem je stanovení finanční náročnosti projektu. Právě nyní pracujeme na čtyřech dalších návrzích, které ještě nebyly do systému vloženy, protože navrhovatelům pomáháme při sestavení rozpočtu,“ říká Hejduková.

Návrhy je třeba podávat elektronickou formou přes webový formulář www.hejbnimostem.cz. Jitka Hejduková se často setkává s tím, že senioři často potřebují s návrhem pomoci, protože si tolik nerozumějí s výpočetní technikou. „Většina seniorů neumí pracovat s katastrem nemovitostí a s mapami a do návrhů je třeba podávat čísla pozemkových parcel. Ale celkově mě osobně okouzlil zájem seniorů a to s jakou vervou se do podávání návrhů pustili,“ dodává Hejduková.

Při podávání návrhů jsou dosud aktivnější ženy, ty už podaly sedm z deseti projektů. Jedním z nich je návrh na vybudování altánku u penzionu Ke Koupališti, který podala Doris Svačinová. „Rády bychom s kamarádkami v altánku sedávaly, popíjely kávu a rozmlouvaly,“ říká aktivní seniorka. Perličkou je potom návrh na vytvoření lanovky od jezera Most na Hněvín, který podal dvaadvacetiletý mostecký srdcař Tomáš Urban.

Návrhy je možné podávat do konce dubna. V květnu potom pracovní skupina na magistrátu došlé návrhy zhodnotí podle hlediska jejich uskutečnitelnosti. Z těch, které projdou prvním hodnoticím kolem, posléze veřejnost vybere návrhy k realizaci. Budou to ty, které od veřejnosti dostanou nejvíce hlasů. Veřejné hlasování se uskuteční v červnu prostřednictvím Mobilního rozhlasu. S přípravou vítězných projektů začne město po jejich zveřejnění.

Bližší informace o participativním rozpočtu Hejbni Mostem včetně podrobných pravidel lidé najdou na internetové stránce www.hejbnimostem.cz.