Hejtman Richard Brabec vyzval vládu k bezúplatnému převodu pozemků u jezer Most a Milada

Na jednání hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce s ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem bylo hlavním tématem budoucí využití a správa pozemků v okolí jezer Most a Milada. Hejtman Brabec vyzval ministra Vlčka a jeho prostřednictvím vládu ČR, aby co nejrychleji přistoupila k bezúplatnému převodu těchto pozemků do vlastnictví příslušných měst.

„Jezera Most a Milada jsou symbolem obnovy a šance pro rozvoj Ústeckého kraje. Abychom mohli plně využít jejich potenciál pro rekreaci, turismus a další udržitelné aktivity, je nezbytné, aby správa těchto pozemků přešla do rukou měst, která znají nejlépe potřeby svých obyvatel,“ zdůraznil hejtman Richard Brabec.

Pozemky v okolí obou jezer jsou v současné době spravovány státem prostřednictvím státního podniku DIAMO. Hejtman Brabec argumentoval, že předání pozemků městům by zjednodušilo procesy plánování a umožnilo efektivnější investice do rozvoje těchto lokalit.

„Statutární město Ústí nad Labem společně s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada vyjadřuje svůj jednoznačný zájem o bezúplatný převod pozemků u jezera Milada. Město i svazek obcí zároveň žádají stát o odpis zásob a zrušení ložiskového území u jezera Milada, bez kterého není možné v lokalitě investovat a provádět větší trvalejší stavby v souladu s koncepcí rozvoje,“ řekl primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

„Statutární město Most od doby ukončení těžby v roce 1999 a zahájení napouštění jezera v roce 2008 pracovalo s variantou, že předmětné pozemky získá bezúplatně. Od začátku bylo vizí města vybudovat v daném území rekreační oblast s plážemi, zázemím pro návštěvníky a do budoucna i ubytovacím zařízením. To se změnilo v roce 2012, kdy stát rozhodl o zastavení bezúplatného převodu,“ vysvětlil primátor Mostu Marek Hrvol.

Nabytí pozemků bude pro obě města v budoucnu znamenat každoroční investice na údržbu území v řádech milionů korun (péče o zeleň, údržba komunikací a další infrastruktury). Již nyní obě města také připravují další investiční akce, které přispějí k rozvoji daného území nejen pro obyvatele měst Ústí nad Labem a Most, ale i pro širokou veřejnost.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček přislíbil, že tento návrh bude předložen vládě k projednání.