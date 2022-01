Hledaný muž policistům sám otevřel

Vánoční svátky i přelom roku již strávil za mřížemi 27letý muž z Mostu. Soud ho kvůli spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy poslal na šest měsíců do vězení. Pobyt tam ho ale nelákal, prý chtěl být doma s rodinou a nástupu trestu se obával. Přestože si soudní výzvu k nastoupení trestu převzal už v první polovině listopadu, ignoroval ji a zůstával doma. Na muže bylo tedy vyhlášeno celostátní pátrání.

Policisté z hlídkové služby se na začátku prosince vydali na místo, kde by se hledaný mohl zdržovat. Po zazvonění jim bytové dveře otevřel přímo dotyčný muž, jehož pobyt na svobodě tímto skončil. Policisté ho po provedení potřebných úkonů eskortovali do věznice, kde si začal odpykávat šestiměsíční trest odnětí svobody. Kvůli nenastoupení do vězení ve stanovené lhůtě ho vyšetřovatel obvinil ještě z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za jeho spáchání hrozí dotyčnému až dvouleté odnětí svobody.