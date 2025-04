Hrabák se zvelebí, na Šibeníku bude jezírko

Některé další parky v Mostě se dočkají revitalizace. Nejžhavějším kandidátem je park Hrabák.

Park Hrabák bude nejvíce upřednostňovaným parkem ve městě v následujících letech. „Park Šibeník je již u konce, co se týče jeho revitalizace a zvelebení. Plánuje se tu ještě jeden projekt přírodního jezírka. Dál už ale nechceme Šibeník ničím zastavovat,“ řekl primátor Marek Hrvol. Upozornil, že Šibeník by měl zůstat zónou s převahou zeleně a místy, kde se dá sportovat či odpočívat. Oproti tomu park Hrabák je rozsáhlým územím, které prý nevyužívá svůj potenciál. „Zpracováváme studii se zkušenými architekty a snažíme se zapojit i veřejnost,“ upozornil primátor. Připustil, že panují obavy lidí, aby město novými záměry park nedegradovalo. „Lidé jsou zvyklí, jak je Hrabák přírodní a klidný. My mu tento charakter ponecháme. Chceme, aby to byl převážně kus přírody, ale s místy, kde lidé mohou trávit čas a kde mohou mít nějakou přidanou hodnotu. Nejen jít sem na procházku se psem nebo si zaběhat,“ vysvětluje Marek Hrvol. Zpracuje se proto studie, která navrhne dílčí opatření ke zlepšení stavu parku. Zpracovávat ji bude tým architektů U/U Studia s.r.o. „Potenciál parku je velký a my bychom chtěli, aby si občané Mostu park Hrabák mohli tvořit sami. Dostanou proto prostor, aby dávali podněty, co by se jim tu líbilo. Z jejich návrhů se pak vyberou ty nejvhodnější a uvedou dočasně v provoz. Ty, které se osvědčí, se mohou v parku usídlit natrvalo,“ doplnila radní Jana Falterová Zudová.

Vodní prvek na Šibeníku

Stane se jedním z posledních projektů v parku Šibeník. „Jezírko máme projekčně připravené. Zatím jsme ale byli nuceni šetřit, a tak se tento záměr nedostal zatím mezi priority. Letos to nebude, ale přijde na něj řada ve správný čas,“ ujistil primátor. Podle radnice se jedná o atraktivní záměr, který na Šibeník patří. „Šibeníku chybí vodní prvek. Místo pro jezírko jsme pečlivě vytipovali. Bude se jednat o klidovou zónu, kterou by mohli lidé rovněž využívat,“ doplnil primátor. Náklady by si měly vyžádat kolem 3,5 mil.Kč.

Změny v parku před kasárnami

Úpravy parku v ČSA před kasárnami byly jedním z dřívějších návrhů participativního rozpočtu. Nedostal se ale mezi vítěze. „Vnímáme tento prostor, který má určitě vyšší potenciál než nyní. Na druhou stranu se nejedná o území, za které bychom se měli stydět. Jde o udržované místo, které má bohatou zeleň. Konkrétní projekt zatím nemáme. Do budoucna by se ale mohl prostor zrevitalizovat,“ prozradil primátor.