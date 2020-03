I za nouzového stavu vyrazil krást

Obrničtí policisté objasnili tři krádeže, které se staly v obci Havraň na Mostecku. Podle nich se Mostečan již v lednu měl dostat na jednu zahradu poté, co překonal dvoumetrový plot. Tam zdolal násilím uzamčenou kůlnu a uvnitř měl odcizit dvě kalová čerpadla. Zahrádkáři zanechal škodu ve výši 2 000 korun. Do obce se znovu vrátil v jiný den v lednu a opět měl krást na zahradě. Za použití síly překonal zámek u nástavby z nákladního auta, která slouží jako kůlna, a odnést měl sekačku, gola sadu, teleskopické nůžky a další nářadí. Poškozený majitel odhadl vzniklou škodu na částku 4 400 korun. V trestné činnosti pokračoval i v době vyhlášeného stavu nouze. Tento měsíc vyrazil do téže vesnice. U rodinného domu přelezl oplocení a z pozemku měl ukrást desítky metrů měděného kabelu. Kradl i přesto, že byl již za majetkový delikt odsouzen a potrestán. Odcizené věci policisté již nezajistili, ty měl obviněný zpeněžit a peníze použít pro vlastní potřebu. Policie ho obvinila z trestného činu porušování domovní svobody a zločinu krádeže. Muž je stíhán na svobodě a hrozí mu až osmiletý trest odnětí svobody.