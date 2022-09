Ivana Turková: „Ve druhém kole senátních voleb podpořím primátora Jana Paparegu“

Vážení voliči, milí spolubčané,

minulý týden se uskutečnilo 1.kolo voleb do Senátu, kterých jsem se rovněž účastnila. Ačkoli jsem se bila jako lev, tvrdě se vymezovala vůči soupeřům a získala jsem 24 % hlasů, skončila jsem nakonec na třetím místě a do 2.kola tak nepostoupila. Tento pátek a sobotu se uskuteční 2.kolo a jeden ze dvou kandidátů se stane senátorem. Jistě si nejen já, ale i mnoho dalších voličů položí otázku: koho z nich tedy volit? Pokud se mám vyjádřit já, tak u mě je to jasné. Stávající senátorka Alena Dernerová měla 12 let možnost předvést své „kvality a schopnosti“ nikoliv jako lékař, ale jako politik hájící zájmy občanů, kteří ji volili. Pro náš region však neudělala vůbec nic.

Nevím, jak poctivě to myslí se svými voliči, neboť její politická kariéra se nese v duchu „je jedno za koho kandiduji, hlavně že tam budu“. Nad jejím politickým turismem v Senátu se zamýšlí i ostatní – od Severočechů, přes STAN, nyní k ODS. Pokud to myslí poctivě alespoň s pacienty, je na místě otázka: Proč tedy zablokovala, resp. nesouhlasila s projektem unikátního hybridního sálu, který by významně pomohl nám všem v Ústeckém kraji, abychom nemuseli x-měsíců čekat na diagnostická vyšetření. Že by se tak stalo z osobních, rodinných důvodů ve smyslu bližší košile než kabát?

A proto si myslím, že by šanci měl dostat někdo jiný a tím je dosavadní primátor Mostu Jan Paparega. Je mu teprve 41 let, takže je v plném aktivním věku, silný a schopný prosazovat zájmy našeho regionu. Jako každý muž má své ego a bude se určitě chtít prosadit i v celostátní politice a pomoci tak Mostecku v hájení našich zájmů. Proto v pátek půjde můj hlas právě jemu. Jeho práci v Senátu budu ale sledovat, protože když se nemohu bít za zájmy nás všech já, tak pevně věřím, že to udělá právě on. Chtěla bych touto cestou požádat všechny voliče, kteří dali hlas mě, aby nyní v 2. kole podpořili primátora Paparegu. Mockrát vám za to děkuji. V politice zůstávám a nepřestanu se bít za oprávněné národní zájmy i zájmy našeho regionu.