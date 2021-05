Jak budou zítra otevřené lékárny?

Děčín: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem: Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396, 400 10, Ústí nad Labem, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice: Lékárna BENU – OC Galerie, Náměstí Svobody 3316, 415 01, Teplice, telefon 731 638 173, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Most: Lékárna BENU – OC Central, Radniční 3400, 434 01 Most, telefon 731 638 040, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov, telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice: Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, telefon 416 723 505, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.