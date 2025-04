Jak dopadl návrh poslankyně za Mostecko Bereniky Peštové (ANO) k poplatkům za obaly?

Článek zveřejněný 7. dubna:

„Nemáme jinou možnost, jak zabránit dalšímu zdražení potravin. Vláda tvrdí, že chce pro lidi levné potraviny, ale nyní reálně hrozí pravý opak! Pokud v důsledku vyšších poplatků firmám stoupnou náklady, logicky se to promítne do spotřebitelských cen a to u veškerého zboží. Proto jsem načetla malou novelu zákona o obalech, která řeší snížení povinné finanční rezervy z padesáti na dvacet pět procent a narovnává právní prostředí u autorizované obalové společnosti. Novela je nekonfliktní a je napsaná tak, aby mohla být přijata v hned prvním čtení. Nyní čekám na stanovisko vlády. Doufám, že ta nebude v tomto případě politikařit a bude myslet především na občany. Ministerstvo již ztratilo hodně času tím, že bojovalo za nápojáře a jejich zálohování. Teď je poslední možnost přijmout tuto malou novelu, která musí nabýt účinnosti do konce května. Prosím proto poslance vládnoucí koalice, NEDOPUSŤME DALŠÍ ZDRAŽOVÁNÍ!,“ uvedla Berenika Peštová.

S žádostí o přijetí změny zákona o obalech se na vládnu prostřednictvím předsedy hnutí ANO Andreje Babiše obrátila také Potravinářská komora ČR, Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR.