Jarní „FOTOKOUTEK POD LÍPOU“ na nádvoří zámku Valdštejnů je připraven. Otevřený je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.

Potřeba je dodržovat aktuální hygienická nařízení, nedotýkat se dekorací a nepřemisťovat je.