Jednání o festivalu The Most Fest: Město Most a státní podnik DIAMO vítají možnost zatraktivnění jezera Most, nikoliv však na úkor jeho běžných návštěvníků

Město Most a státní podnik DIAMO vítají možnost zatraktivnění jezera Most, nikoliv však na úkor jeho běžných návštěvníků.

„Zástupci města Mostu a státního podniku DIAMO projednali dnes, 18. května, se zástupci společnosti The Most 4you aktuální stav příprav a podmínek pro konání akce THE MOST FEST v areálu jezera Most,“ informovala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Město Most a státní podnik DIAMO společně podporují rozvoj kultury a také kulturních akcí včetně záměru uspořádání festivalu u jezera Most. Základním stavebním kamenem pro to, aby se festival v areálu jezera Most mohl vůbec konat, je uzavření nájemních smluv s organizátorem akce.

„Zástupcům společnosti The Most 4you sdělilo město Most a DIAMO podmínky pronájmu pozemků u jezera Most, za kterých je možné festival uspořádat. O konečné podobě nájemních smluv probíhají aktuálně intenzivní jednání,“ dodala mluvčí.

Zároveň obdrželi pořadatelé festivalu informaci, že uzavření pláží jezera Most jejich oplocením není možné, neboť tato část jezera je primárně určena k rekreaci obyvatelů města Mostu a přilehlého okolí a turistů, kteří na jezero zavítají, a nikoliv k pořádání komerčních akcí. Město se rozhodlo zachovat v letních měsících možnost návštěvy veškerého vybudovaného zázemí, které slouží široké veřejnosti, a to bezúplatně.

„Všichni účastníci nicméně podporují záměr uspořádání akce, dohodli se na poskytnutí vzájemné součinnosti při finalizaci nájemních smluv, jakož při realizaci festivalu jako takového. Další detaily budou komunikovány v následujících týdnech mezi všemi dotčenými subjekty,“ uvedla k dnešnímu jednání Klára Vydrová.