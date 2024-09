JEZERO MOST SE DOPOUŠTĚLO, HLADINA SE OPĚT DRŽÍ NA 198 METRECH

Státní podnik DIAMO letos už dvakrát dopouštěl jezero Most. Hladina se opět drží v nadmořské výšce 198 metrů.

Nedostatek vody v jezeře je problém, který dělá vrásky nejen státnímu podniku DIAMO, ale i městu Most. Můžou za to vrtochy počasí související s oteplování planety a zvyšující se sucho. Pracovníci střediska Kohinoor každým rokem sledují vývoj počasí, a to především úhrn dešťových srážek. „Jezero Most vykazuje každoročně pasivní vodohospodářskou bilanci – při porovnání množství srážek a hodnoty výparu – kterou je nutno dotovat pro udržení provozní hladiny v povoleném kolísání okolo kóty 199,00 m n. m.,“ prozradila mluvčí státního podniku DIAMO Lenka Rychtaříková.

Na nedostatek vody si před hlavní sezónou postěžovalo i město Most, a to zejména kvůli nebezpečí poškození nových vodních mol a dalších atrakcí, které nechalo na vodní hladinu instalovat. „Dopouštění jezera Most závisí na klimatických podmínkách. V prvním čtvrtletí se hladina jezera vlivem příznivých klimatických podmínek, jakým bylo sněžení a déšť, samovolně udržovala kolem kóty 198,80 m n. m. Následně však ve druhém čtvrtletí došlo k vyššímu výparu vlivem zvyšujících se teplot, a tím k postupnému poklesu hladiny jezera. Proto jsme 6. května zahájili dopouštění při kótě hladiny 198,78 m n. m. Ukončeno bylo 13. června na kótě hladiny 198,93 m n. m. Celkem jsme do jezera dopustili 431 689 kubíků vody,“ uvedla Lenka Rychtaříková. Další letošní dopouštění zahájilo DIAMO 15. července tak, aby se hladina udržovala i v letních měsících nad kótou 198,90 m n. m. v souladu se schváleným Manipulačním řádem vodního díla.