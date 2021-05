Kam na jarní výlet?

Lidé si v době pandemie oblíbili výlety po kraji či jen na území svého okresu. Díky vládním opatřením a nemožnosti podnikat výlety po celé republice mnozí zjistili, že místo, kde žijí, má své kouzlo. Nejčastěji podnikali výlety po turisticky značených trasách. O jejich značení a údržbu se každoročně stará Klub českých turistů (KČT) – Ústecký kraj.

O nové turistické sezóně či o zajímavých turistických cílech v regionu se rozpovídal Jan Eichler, krajský předseda Klubu českých turistů.

Jaro je tu. Jak se na novou turistickou sezónu připravil Klub českých turistů?

Myslím, že velmi dobře. Času na přípravy bylo dost, jen kdybychom akce a činnosti mohli realizovat.

Co všechno bylo nutné po zimě opravit?

K jaru patří spousta práce v oblasti turistického značení. Řada směrovek i map je poničených. V lesích postižených kůrovcem padají suché stromy, na nichž bývá i značení. Řadu stromů musíme z některých cest odstraňovat. A do toho běžná obměna značení, která se provádí tak, že jednou za tři roky je turistické značení pěších cest kompletně obnoveno. Řada cest se musela přeznačit kvůli kůrovci. Takže práce v terénu je opravdu hodně.

Čekají na milovníky procházek a výletů po regionu nějaké nové trasy?

Ano. Třeba krásná výhledová trasa po zrekultivované Radovesické výsypce. Další trasa mezi Jílovým a Děčínem – modrá turistická trasa. Několik nových turistických tras je kolem nejsevernějšího města Šluknov.

Vloni se na Krásnolipsku otevřela trasa pro vozíčkáře. Máte od nich nějakou zpětnou vazbu?

Ano. Tuto trasu ověřovala manželka našeho místopředsedy KČT přímo na vozíčku a s trasou byla opravdu spokojená.

Jaký kout Ústeckého kraje je pro vás srdcovou záležitostí?

Je to těžká otázka, protože jsem patriotem celého našeho kraje. Prostě bohatá historie zřícenin kolem řeky Ohře je opravdu tajuplná. Krušné hory se svými štolami a vřesovišti jsou prostě unikátní. České středohoří obzvláště teď na jaře je bohaté na květenu. Kdo z nás odolá nádherným hlaváčkům, koniklecům a později i orchidejím. Lužické hory s krásnými bukovými porosty. A blížíme se k mému rodišti, které je součástí Národního parku České Švýcarsko a to musíte uznat, že je to skutečný unikát – skály, lišejníky játrovky a samozřejmě i živočichové. No a nemůžu vynechat srdcovku Šluknovský výběžek, kam jezdím s dětmi na zálesácký tábor Klondyk – asi nejsevernější tábor v naší vlasti.

Kam byste pozval obyvatele kraje, kteří přemýšlí, kam o víkendech na výlety?

Námětů na výlety je v našem opravdu mnoho. Náš kraj má Krušné hory, které začínají být turisticky atraktivní a stojí za to je navštívit. Navštivte Klínovec a také další pěkné kopce. V kraji máme relativně hustou síť rozhleden, často s bohatou historií. Přijeďte na Vlčí horu, Tanečnici, Děčínský Sněžník, Růženku a Dymník. Hrady, zámky, zříceniny – např. Budyně nad Ohří, Děčínský zámek, Hazmburk. Naším krajem prostě kráčela historie a je třeba ji více poznávat. Za výlety stojí i technické památky, například štola Starý Martin, ale i rozhledna na budově elektrárny Ledvice, což je republiková rarita. Co asi jinde neobjevíte v takové míře jako u nás v kraji, jsou zatopené doly, které začínají utvářet krajinu jezer. I zde jsou možnosti výletů např. uhelné safari.

Chystáte nějaké větší akce na květen či červen, jež by se konaly pod hlavičkou krajské základny KČT?

KČT chystá řadu pěkných a významných akcí. Jen jsme omezeni jako všichni nemocí covid-19. Určitě bych rád pozval na Severní Stopu. Další akce jsou na našich stránkách KČT. Věřím, že se situace zlepšuje a čeká nás rozvolnění. Musíme být trpěliví a jistě se na některé akci potkáme.