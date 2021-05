V sobotu startuje boj o český titul ČERNÍ ANDĚLÉ se utkají s DHC Sokol Poruba

V sobotu 8. května od 18 hodin se odehraje zápas DHC Sokol Poruba proti DHK Baník Most. Přenos by měl být k vidění na webu TVCOM.

Už o víkendu startují boje o český titul, mostecké házenkářky se na první semifinálový souboj přesouvají do Poruby. Oba týmy se přitom střetly relativně nedávno, v mostecké sportovní hale se utkaly 7. dubna a Černí andělé si připsali výhru 38:22. Dá se ale z tohoto utkání vycházet před semifinálovým střetnutím? „Je pravda, že Poruba k posledním vzájemnému střetnutí přijela do Mostu trochu oslabená, ale ani my jsme před měsícem neměli soupisku úplně kompletní. Obecně se toho ale na systému hry příliš změnit nedá, známe to z vlastní zkušenosti, že trvá nějaký čas, než se nové věci zautomatizují. Může to trvat i několik měsíců a spoustu zápasů. Jinak řečeno se z posledního zápasu dá vycházet, ani jeden tým nemá dostatek času na to, aby radikálně změnil styl své hry, ačkoli drobné taktické změny se dají očekávat na obou stranách,“ vysvětlil trenér Černých andělů Jiří Tancoš.

Příprava před play-off v Mostě probíhá stejně, jako před kterýmkoli jiným zápasem během sezony. „V pondělí jsme měli o něco volněji, hráčky měly individuální tréninky, v úterý už jsme se opět sešli v plné sestavě a trénovat se bude během celého týdne standardně jako během celé sezony,“ doplnil trenér.

Zápasy play-off se letos nově hrají pohárovým způsobem, o postupujícím tedy rozhodně vyšší počet branek z obou zápasů. „Pro nás to znamená jen to, že jedna výhra nic neřeší. Musíme tedy oba zápasy odehrát naplno. Bylo by samozřejmě příjemné zvítězit v prvním zápase větším rozdílem, abychom mohli být klidnější do odvety a mít určitou rezervu. To se ukázalo třeba teď v posledním utkání základní části v Michalovcích, kam jsme odjížděli s určitou rezervou a bylo to rozhodně příjemnější. Nicméně nemá smysl se zabývat předzápasovou matematikou, naše cíle jsou jasné, podat co nejlepší výkon a postoupit do finále,“ uzavřel trenér.