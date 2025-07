Lom ČSA se částečně otevřel lidem

Krajinu, která na Mostecku ve vytěženém lomu ČSA pomalu vzniká jak přičiněním člověka, tak i přirozenou obnovou pod taktovkou přírody, si ode dneška mohou lidé prohlédnout zblízka. Těžaři uvolnili vstup na místa, kam se dosud nesmělo. Na dohled tak jsou nejen rekultivované plochy s umělou výsadbou stromů, ale také nebeská jezírka, mokřady a začínající porosty tam, kde člověk nechává obnovu krajiny jen na přírodě.

Umožní to změna plánů, jak se vytěžená lokalita bude navracet do normálu. Změnou, která počítá nejen s rekultivací, ale také částečně s přírodní obnovou a přirozeně napouštěným jezerem na dně lomu, reagovala těžební společnost na požadavek Vlády ČR. Česká republika se tak svým přístupem k revitalizaci bývalých lomů přiblíží k moderním ekologickým postupům ostatních evropských států. „Určitou část území předáme Agentuře pro ochranu přírodní krajiny. Ta chce, aby lidé mohli hned od počátku sledovat, jak se tamní krajina sama postupně mění,“ potvrdila mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Jádro území má být k tomu prohlášeno Národní přírodní památkou, jehož součástí bude i budoucí jezero.

Pozorovat budou moci návštěvníci nejen změny v krajině, které především na plochách přirozené obnovy nemají jinde v Evropě obdoby a jsou centrem zájmu odborníků na ekologii z celého světa, ale také velmi bohatou a rozmanitou skladbu rostlin a živočichů. „Lom ČSA společně se sousedním lomem Vršany představuje co do počtu vzácných druhů nejpřednější lokalitu v celé ČR. Celkem zde bylo při neúplné inventarizaci zjištěno neuvěřitelných 269 vzácných druhů v různých stupních ochrany či ohrožení, jejichž populace jsou zde navíc často i velmi silné. Nejedná se tedy o náhodně zbloudilé jedince,“ uvedla Eva Maříková.

Zajímavé je už dnes i budoucí jezero. Pomalým přirozeným napouštěním ze spodních vod a povrchové dešťové vody vznikne na Mostecku vodní plocha, která nebude nijak zatížena dalšími náklady na dopouštění, jako je to u ostatních vodních ploch v regionu. Už dnes je patrné, že bude jezero jednou disponovat kvalitní čistou vodou. „Podle posledních průzkumů odborníků je z pohledu chemického složení vody vidět, že jednotlivé nádrže na dně zbytkové jámy lomu ČSA, které se jednou propojí v budoucí jezero, se oproti předchozím odebíraným vzorkům zásadně zlepšily. Už dnes se v některých nádržích objevuje plůdek perlínů a zelení skokani. Ve všech nádržích se vyskytuje fytoplankton a zooplankton. Pozorován byl i vířník známý dosud celosvětově jen z několika lokalit s důlními vodami obdobného charakteru. Nebyly pozorovány žádné známky zvýšené toxicity vody,“ prozradila výsledky posledních pozorování Eva Maříková.

Obnovu krajiny ale nenechávají těžaři jen na přírodě. Významně se na ní také podílí. Největší část území bude zalesněna, půjde o cca 42 % plochy, 7 % plochy se využije pro zemědělství. Vodní plocha jezera má zabrat 11 % území, dále se také počítá s desítkami drobných tůněk a nebeských jezírek.