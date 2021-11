Most má „odpadovou“ novinku. Na dětských hřištích na Šibeníku se objevily dva nové plastové odpadkové koše. Nebylo by na tom nic divného, kdyby koše nepřipomínalo medvěda. Další odpadkový koš, tentokrát ve tvaru žáby bude nejen k vidění, ale hlavně k využití u jezera Most. Vyhazování odpadků tak bude pro děti zábavnější.