Kam s oleji a tuky?

Kam s upotřebenými oleji a tuky z domácností? Město Most nechalo v tomto týdnu umístit na vytipovaných kontejnerových stáních ve městě, včetně městských částí, 30 nádob na použité oleje a tuky z domácností.

Nepatří do nich motorové oleje z automobilů či další „nekuchyňské“ oleje. Upotřebené jedlé oleje a tuky je možné do speciálních kontejnerů ukládat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích.

Občanům tak odpadne starost, jak nevhodně likvidovat použitý olej z kuchyně vhozením do komunálního odpadu, nebo vylitím do kuchyňského odpadu. Olej vylitý do odpadu totiž působí problémy při čištění odpadních vod, jelikož v potrubí tuhne a zanáší jej, čím způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání.



Více informací včetně stanovišť nádob na použité oleje a tuky z domácostí najdete zde https://mesto-most.cz/kam%2Ds%2Dupotrebenymi%2Do…/…/p1=60870