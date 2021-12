Kdo získá další titul Inovační firma Ústeckého kraje?

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) vyhlašuje společně s Ústeckým krajem již počtvrté soutěž Inovační firma Ústeckého kraje. Pravidelně v ní oceňuje ty nejlepší firemní inovace výrobků, služeb a technologií v našem regionu. V aktuálním ročníku mohou soutěžit firmy v kategoriích malé a střední podniky a začínající podniky (startupy).

Do soutěže Inovační firma Ústeckého kraje se v letošním roce mohou hlásit malé a střední podniky a začínající firmy do tří let od vzniku se sídlem v Ústeckém kraji. Kategorie velkých podniků, která se hodnotila v minulém ročníku soutěže, se střídá s kategorií začínajících podniků ob rok.

„Soutěž o nejvíce inovativní firmu v našem kraji pořádáme nejen proto, abychom ukázali, jak šikovné firmy tu máme, ale také z důvodu, abychom ocenili lidi, kteří za inovacemi stojí. Ty kulaté kolíky ve čtvercových otvorech, kteří vidí věci jinak, jak by řekl Steve Jobs. Pro ty je tu Inovační firma Ústeckého kraje a pro ty je tu i samotný ICUK,“ říká ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

Inovativnost výrobků, služeb, technologií či procesů u firem posoudí odborná hodnotící komise. Inovace či nové výrobky musí být zrealizované za poslední tři roky od vyhlášení daného ročníku. Mělo by jít přitom o zcela nové, nebo výrazně zdokonalené výrobky, služby či technologie. Hlavní cenou pro vítěze v každé kategorii bude odměna 50 000 korun a možnost honosit se u svého loga titulem Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2021.

Přihlášky do soutěže mohou firmy podávat do 14. ledna 2022 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na stránkách Inovačního centra Ústeckého kraje na: https://icuk.cz/inovacni-firma-usteckeho-kraje

Během druhé půle ledna 2022 je vybraná porota ohodnotí a k vyhlášení dojde posléze v únoru 2022.