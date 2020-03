Kino Kosmos bude promítat v obýváku

Městská knihovna Most připravila unikátní projekt. Kino Kosmos je zpět! Začne promítat u vás doma. „Unikátní projekt #vašekino nám umožní vstoupit k vám domů a po dobu nuceného uzavření se tak přesouváme do on-line prostředí,“ představuje originální formu promítání ředitel knihovny Petr Petrik. #vašekino je projekt společenství jednosálových kin. „Prostřednictvím společnosti seznam.cz která dala k dispozici své serverové kapacity, „odpromítáme“ po dobu nemožnosti otevřít budovu kina několik premiér i filmových klasik,“ dodává Per Petrik. Nákup vstupenek i projekce doma je velmi jednoduchá. Vše najdete na www.kinomost.cz.