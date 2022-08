Komořanská teplárna je připravena na topnou sezónu

V teplárně Komořany i na rozvodech tepla do Mostu a Litvínova vrcholí přípravy na nadcházející topnou sezónu. Dle ředitele Severočeské teplárenské Petra Horáka je teplárna na zahájení vytápění obou měst dobře připravena. „Teplárenské společnosti vynaložily více jak 250 miliónů korun do zařízení tak, aby bylo připraveno na úspěšný start topné sezóny,“ sdělil Petr Horák.

Největší a také finančně nejnáročnější akcí tohoto léta bylo dokončení rekonstrukce tepelného napáječe do Litvínova, Letošní náklady na tuto akci přesáhly 100 miliónů korun. Během tří let investovala teplárna do rekonstrukce litvínovského napáječe přibližně 270 miliónů korun a prodloužila tím tak jeho životnost o cca dalších 40 let.

Celková výše letošních investic Severočeské teplárenské do modernizace tepelných zařízení nejen v Litvínově, ale i v Mostě představuje částku zhruba 112 miliónů korun. Dalších téměř 16 miliónů bylo plánováno na údržbu a akce většího charakteru, například na generální opravu potrubí DN 500 v Mostě, vedoucí od ul. Vrchlického, pod blokem 265, až k podchodu na tř. Budovatelů, v délce cca 2 x 70 m.

Práce probíhaly rovněž na zdroji v Komořanech. Do modernizace teplárny v Komořanech a na údržbu a opravy zařízení bylo vynaloženo téměř 125 miliónů korun.

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva dny po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. „V loňském roce byla topná sezóna zahájena 20. září. Uvidíme, kdy dá léto své definitivní sbohem letos. Každopádně ať to bude dříve nebo později, my budeme připraveni,“ říká ředitel teplárny.