Koncert Big bandů s Hanou Holišovou

Citadela Litvínov zve na koncert litvínovského North Big Bandu a Junior Big Bandu. Jako speciální host přijala pozvání Hana Holišová, držitelka ceny Thálie a vítězka populární TV show Tvoje tvář má známý hlas. Publiku je známá především jako skvělá muzikálová a televizní herečka a sólistka Městského Divadla v Brně.

Přijďte si poslechnout skvělou jazzovou a swingovou hudbu!

Termín konání: 23. listopadu 2024

Místo a čas: Citadela, Velká scéna od 19.00 hodin

Vstupné: 420 Kč / 320 Kč studenti do 26 let, senioři nad 60 let a ZTP/P.

Slevu lze uplatnit pouze při nákupu vstupenky na pokladně Citadely.