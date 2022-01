Konec roku zpříjemnili pejskům i klienti Domova sociálních služeb Meziboří

Na začátku prosince uspořádala aktivizační pracovnice Domova sociálních služeb Meziboří Šárka Heltová sbírku pro psí útulek. „ Vybrala se hezká částka a tak jsem nakoupila plný košík psích dobrot, zejména potřebné masové konzervy, dále také piškoty a jiné psí pamlsky. Všechno jsme pejskům spolu s uživatelkami DSS Meziboří a kolegyněmi do psího útulku odnesli. Za odměnu jsme dostali kalendáříky a pexeso s fotkami pejsků z útulku,“ popsala vzájemnou radost Šárka Heltová. Sbírky se účastnili jak uživatelé zařízení, tak i sami zaměstnanci. „Uživatelům dělá obrovskou radost, když mohou zvířátkům pomoci alespoň finančním obnosem. Téměř každý z nich měl doma pejska a rád na tyto časy vzpomíná. Návštěvy pejsků u nás v domově jsou velice oblíbené. Sama chodím do práce v doprovodu mé fenky Lilly, která je právě z litvínovského útulku a stala se tu obrovským miláčkem pro všechny. Máme tu však absenci pravé kvalitní canisterapie, která by byla velmi užitečná zejména pro ležící uživatele,“ doplnila Šárka Heltová.

S dárky dorazily do litvínovského psího útulku také děti z Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny.