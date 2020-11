Koronavirová opatření až do odvolání uzavřela knihovny. Zavřeno pro veřejnost má i ta mezibořská. Změnila se rovněž provozní doba místního sběrného dvora. Nově a až do odvolání je v pondělí až pátek otevřeno od 8:30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. V sobotu od 10 do 12 hodin.