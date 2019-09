Kradl šestkrát v centru Mostu

Kriminalisté mostecké policie odhalující majetkovou trestnou činnost objasnili šest případů krádeží, které se staly tento měsíc a koncem srpna. Podle nich má mít krádeže na svědomí 26letý muž z obce na Litvínovsku. Kriminalisté ho tento týden zadrželi na ulici v Mostě a vyšetřovatel ho obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které muži hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Koncem srpna měl na parkovišti v Mostě najít nezajištěný osobní vůz, ze kterého si měl přisvojit cizí peněženku s doklady, platební kartou, brýle a kšiltovku. S kartou provedl několik plateb za celkovou částku 7 500 korun. V září vnikl do obchodního domu, ve kterém po jeho nezvané návštěvě zmizely peníze, tabák a výherní losy, vše za 57 000 korun. V noci na ulici Moskevská vnikl oknem do kanceláře, ze které měl odnést sterilní materiál za 8 000 korun. V centru se vloupal do prodejny, kde si připravil k odcizení 20 kusů satelitních přijímačů, které nakonec nechal na místě. V ulici Petra Jilemnického vnikl do sklepa, odkud měl odcizit různé nářadí, hodil se mu i elektrický čistič brýlí, vodítko na psa a další lup za 3 400 korun ponechal na místě. Naposledy šel krást tento týden v úterý, kdy vnikl násilím do supermarketu a prodejně zanechal škodu na poškozeném objektu ve výši deset tisíc korun. Zda něco ukradl, je předmětem dalšího šetření. Celkem napáchal škodu za 98 tisíc korun. Odcizené věci nebyly zajištěny. Obviněný je stíhán na svobodě.