Kradl vánoční dekorace a uspokojoval se na veřejnosti

Hamerští policisté v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a krádeže 33letému muži z Litvínova. Skutky, které má mít Litvínovan na svědomí, se datují do prosince loňského roku. V tomto měsíci byl na veřejně přístupných místech opakovaně přistižen při obnažování a uspokojování se před zraky náhodných žen. Muž si pro tento účel vybral společné prostory domu i místa venku. Kromě toho ho policisté viní z pěti krádeží vánočních dekorací, které stihl během jedné noci o vánočním svátku. Údajně obcházel různá místa v Litvínově a bral, co se mu líbilo. Věci dle svého vyjádření chtěl prodat. Zpeněžit prý stihl pouze vánočního soba, za kterého si měl koupit potraviny. Do střetu se zákonem se Litvínovan dostal již v minulosti, v uplynulých letech si vyslechl několik rozsudků kvůli majetkovým deliktům. V případě uznání viny mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Věc je nadále v šetření ve zkráceném přípravném řízení.