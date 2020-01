Kradli, i když byli již odsouzeni

Na policejních odděleních skončili dva muži a jedna žena kvůli krádežím v obchodech. Včera v jednom litvínovském supermarketu měl 47letý místní občan odcizit 3 lahve vodky a lahev vína. Ještě v prodejně si alkohol vložil do batohu a poté prošel pokladnou bez placení. Ostraha ho zadržela. Lup za 329 korun byl vrácen zpět. V mosteckém supermarketu si 29letý Litvínovan ukryl do batohu čokoládové tyčinky v hodnotě 1 887 korun. Z obchodu utekl. Ne daleko, byl zadržen hlídkou strážníků na základě popisu. Žena ve věku 34 let z Litvínova měla odcizit v litvínovské prodejně čokolády. Ani ona neodešla a byla zadržena. Trojice si od policistů převzala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení.