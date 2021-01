Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 14 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

– Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

– Nemocnice Děčín

– Nemocnice Teplice

– Nemocnice Most

– Nemocnice Chomutov

– Nemocnice Žatec

– Nemocnice Litoměřice

– Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

– Nemocnice Roudnice nad Labem

– Nemocnice Duchcov

– Nemocnice Bílina

– Nemocnice Varnsdorf

– Nemocnice Rumburk

– Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a. s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců krajského integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.